A Guido Süller le dieron el alta hospitalaria

Por suerte, me voy a mi casa. Me voy a cuidar, estuve muy estresado, pero ahora voy a pensar en m铆鈥, fue lo que dijo el medi谩tico apenas abandon贸 el Hospital. Como est谩 jubilado, S眉ller podr谩 descansar y recuperarse tranquilo en su hogar. Seg煤n cont贸 Guido este fin de semana se quedar谩 al cuidado de su pareja, pero el lunes Tomasito deber谩 volver a C贸rdoba por compromisos laborales y Guido seguir谩 su tratamiento ambulatorio solo. Seg煤n cont贸 Guido, el gran cambio en su cuadro se dio cuando Tomastio apareci贸 de sorpresa en el Hospital. 鈥淟leg贸 la medicina que necesitaba. Les juro que se me fue la fiebre. Lloro. Esto es emocional, estoy seguro, por eso a los m茅dicos les cuesta tanto dar con el diagn贸stico. Gracias por aparecerte as铆 de golpe, Tomasito鈥, le escribi贸 Guido.

Por su parte Tomasito cont贸 que viaj贸 para estar con Guido pero que no est谩n viviendo juntos, m谩s all谩 del casamiento, pero que eso ya estaba hablado. 鈥淐uando nos conocimos la relaci贸n era como de padre e hijo. Nunca me atrajo. Es m谩s, dormimos juntos y hacemos una pared de almohadas. Nos casamos porque 茅l me quer铆a dar su apellido y me quer铆a dar su herencia por si le pasaba algo鈥, aclar贸.