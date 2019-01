A Huracán le alcanzó con un rato para encender la ilusión

p JUGO UN PRIMER TIEMPO DE BUEN NIVEL EN DONDE SACO UNA VENTAJA DE DOS GOLES. LUEGO CENTRAL REACCIONO, DESCONTO Y SE PUSO A TIRO DEL EMPATE. EL EQUIPO DE MOHAMED VOLVIO AL TRIUNFO Y SIGUE AHI ARRIBA.

E n los laberintos de la memoria del hincha de Huracán hay distintos hitos. Ninguno, claro está, como aquel Metropolitano del 73 que significó la gloria máxima. Pero, vuelta a vuelta, hay equipos que lo vuelven a ilusionar. Lo que hizo el Globo en el primer tiempo ante Central, tranquilamente abona esa idea. Es que más allá del 2 a 0 parcial, hubo varias situaciones protagonizadas todas ellas por Lucas Gamba que, de no haber sido por el arquero Ledesma, podrían haber abrochado otro resultado. Pero además de lo que queda plasmado en los números está lo otro, lo que no se ve, lo que no queda en la estadística, pero que en el imaginario quemero tiene un valor supremo: el buen trato de pelota, sumado a la idea de pensar permanentemente en el arco de enfrente. Hay cambios que, aún con solo dos partidos, sirven para diferenciar este nuevo ciclo del Turco Mohamed de aquel de Alfaro. Por ejemplo, la búsqueda por las bandas. Curiosamente, el primer gol vino de una pelota que Roa le roba a Fito Rinaudo. El colombiano avanzó cuarenta metros, dejó gente en el camino y en vez del taponazo, sometió a Ledesma con un toque suave. No se había repuesto Central (que ofreció ventajas del medio hacia atrás pocas veces imaginadas) cuando, sobre el final, Barrios inició la jugada, recibió la descarga de Gamba y definió con tiro bajo.