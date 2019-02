Acusan al hijo de la Mole por violento

La víctima, a quien le colocaron un cuello ortopédico a raíz de las heridas sufridas durante la agresión, reveló que Leonardo Moli la sorprendió en la casa de una amiga, comenzó a agredirla y a acusarla de haberle pegado una patada a su hija. ¿Qué fue lo que declaró la denunciante? “No me dejaba hablar. Trataba de explicarle, pero no había forma de que entendiera. Directamente me pegó una trompada. Estaba transformado. No sé qué le habrá pasado. Fue una pelea de niñas. No me voy a poner a pelear con una criatura de 6 años”, manifestó. De esta manera, la familia de L Mole Moli se encuentra una vez más en el foco de los medios de comunicación por un caso de violencia. A principios de mes, el exboxeador había recibido una denuncia por parte de su mujer, Marta “La Negra” Galiano a causa de una pelea doméstica en la que terminó con una medida perimetral. Justamente la semana pasada ellos se encontraron en los tribunales. Ahora el matrimonio sufre por su hijo.