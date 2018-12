Advierten por suba e la inflación en 2019

Artana dijo a radio Nacional que “el año que viene el gobierno tiene un objetivo fiscal ambicioso y busca recuperar lo que cedió este año con una baja de US$ 1.700 millones en los subsidios, lo cual es una mala noticia para nuestros bolsillos”.

El economista atribuyó los anuncios a que “en el cierre del año la recaudación no viene como se proyectaba, el gobierno está corto de recursos, y para obtenerlos rápidamente la suba de tarifas se carga sobre el primer semestre; y también para no dar tan malas noticias en el momento del ciclo electoral en agosto con las primarias”. “No nos gusta aumentar las tarifas, pero el programa con el Fondo Monetario exige eliminar el déficit primario y como ya bajó la inversión pública no hay otra cosa que cortar”, dijo Artana, quien anticipó que “la economía no va a andar bien, va a tocar fondo a principios de 2019, después mejorará y la meta fiscal se va a cumplir”. Por su parte, Osvaldo Bassano, del Instituto de Derechos de Consumidores, cuestionó la estructura de costos de los prestadores y no descartó que los incrementos “sean judicializados”.

Bassano afirmó a radio La Red que “están dolarizando las tarifas, encareciéndolas innecesariamente, sin que haya una correcta prestación”, lo cual, especialmente en el caso del transporte, implica “un golpe certero al consumidor”.