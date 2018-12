Ahora se ofrecieron Quinteros y Del Solar

Tal vez antes de fin de año se oficialice al sucesor de Omar De Felippe. Por ahora lo único concreto sería una reunión con Fernando Gamboa en las próximas horas. No caben dudas que los dirigentes, junto al director deportivo del club, Sebastián Peratta, buscaron todas las alternativas posibles antes de sentarse a charlar con el ex defensor leproso campeón en dos oportunidades con la casaca rojinegra del fútbol argentino en la era de Marcelo Bielsa. Porque ni remotamente lo tenían en sus planes y la excusa no pasa porque está dirigiendo Nacional de Paraguay. Lo cierto es que comenzó a tomar importancia tras la caída de todos los potenciales postulantes al cargo. Primero fue Diego Cocca, después Eduardo Domímguez y esta semana Mariano Soso, mientras que Pablo Lavallén corre muy de atrás, más allá de que hubo reuniones y les interesó su proyecto futbolístico. Al no definirse el tema, comenzaron los ofrecimientos de todo tipo de entrenadores.

En consecuencia, aparece Gustavo Quinteros o el peruano José “El Chemo” Del Solar. Mientras que el técnico de la reserva, Héctor Bidoglio, que dirigió los últimos dos partidos del año, consiguiendo los 6 puntos en juego con 4 goles a favor y la valla invicta, y cortando una nefasta racha de un año sin ganar en condición de visitante, no está en los plantes de la Comisión Directiva porque no creen que éste sea su momento. Pero hace dos semanas se habían reunido con él para decirle que lo tenían en cuenta. Ante tantas idas y vueltas, parece que el propio Bidoglio prefiere seguir en su cargo actual. Tal vez observa que la situación es muy compleja y prefiere continuar en su ámbito laboral.