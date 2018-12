Alegre apuntó a mirar hacia el “próximo semestre”

Uno de los que tomó la palabra y expresó su estupor al respecto fue el defensor Alan Alegre, quien llegó hace pocas semanas al Decano para reemplazar por lesión al central Tomás López. El ex Aldosivi habló con FMQ y planteó, enojado: “Nos vamos al receso en una situación que no nos gusta para nada, así que en estas vacaciones hay que mentalizarse que el próximo semestre es fundamental y no se puede regalar nada”.

El conjunto que alista Leonardo Lemos se caracteriza porque predomina la juventud en el plantel, con lo cual tanto Alegre, como otros referentes, intentan poner paños fríos y quitar presión. “Más allá del esfuerzo y que el equipo es joven, hay que valorar el ímpetu y el sacrificio, que no nos está alcanzando en estos momentos, pero que el año que viene deberá servir para salir de esta situación incómoda, dar mucho más. Tenemos que dar todo en lo que resta del torneo, confío en este plantel en que lo vamos a lograr”, dijo.

En este sentido indicó que en caso que lleguen incorporaciones con más recorrido en el fútbol, seguramente aportarán carácter para fortalecer al grupo: “Si llegan dos o tres jugadores grandes, es posible que le den ese salto de calidad o un poco más de madurez para llevar a cabo el objetivo de ganar. De todos modos, tengo la convicción de que todo puede mejorar en el próximo semestre”.