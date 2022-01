Alejandro Fantino fue tendencia en redes por un baile singular

Las particulares imágenes del conductor produjeron todo tipo de comentarios entre usuarios y seguidores, que convirtieron en tendencia el sábado al hombre de Intratables (América).

fantino El video se volvió tendencia en las redes sociales.

“Afterbeach. Solo”, escribió Fantino sobre las imágenes del posteo que subió a sus historias de Instagram el fin de semana. Se lo ve, efectivamente, solo, en el jardín de su casa de Tigre. Pero lo que llama la atención de las imágenes es la actitud del conductor, que baila sin parar mientras mueve la cámara al mismo ritmo y gesticula todo el tiempo.

Los seguidores de las redes sociales no dejaron pasar el particular video de Fantino y en las redes sociales el conductor se volvió tendencia. “¡Todavía no me recupero del video de Fantino!”, escribió una usuaria. “Fantino y otro efecto adverso de la tercera dosis”, bromeó otro. “El video de Fantino me representa mas de lo que quisiera”, señaló otro.

Tampoco faltaron los memes para burlarse de los movimientos del conductor. Infaltable el del director Skinner de los Simpson, que le grita a su madre: “No, mamá, no mires el video de Fantino”. Tampoco el de algún animalito con cara horrorizada, supuestamente luego de haber mirado el posteo del conductor.

Alejandro en el 2021 cumplió 50 años. Su estilo único hizo que rápidamente trascendiera, logrando notoriedad. Hoy, 29 años después, es un todoterreno. El relato ya es parte del pasado. El presente lo tiene ligado a al deporte –conduce ESPN Show, por ESPN- y al mundo de la política en Intratables, por América.