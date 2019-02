Alfaro reaccionó al momento y dejó a Tevez otra vez afuera

p EL APACHE NO LEVANTA EN SU RENDIMIENTO Y POR ESO EL DT LE DARA CONTINUIDAD AL BUEN NIVEL DE MAURO ZARATE. DE TODOS MODOS ENSAYO CON LOS DOS JUNTOS Y NO DESCARTO ESA FORMULA ANTE ATLETICO TUCUMAN.

C onsciente del momento de Boca y de todo lo que se está jugando, no sólo el equipo sino él mismo como técnico que recién asume en un club tan importante, Gustavo Alfaro no dudó y volvió a dejar a Carlos Tevez afuera de la formación que enfrentará mañana a Lanús, por la decimonovena fecha de la Superliga. Es que más allá de su apoyo al Apache, apenas asumió, reconociéndolo como máximo referente y dándole la cinta de capitán, lo cierto es que el jugador no ha podido dar señales positivas desde lo futbolístico como para responder a semejante confianza.