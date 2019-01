Amorebieta, otro que tire y pegue contra el DT

En concreto y en diálogo con La Red, el venezolano señaló: “Le dijo a mi representante que iba a ser el jardinero mejor pagado de la Argentina”, al tiempo que añadió: “Los dirigentes me dijeron una cosa y Holan otra. El técnico no me fue de frente. Si no me quería me lo tenía que decir y eso fue lo que más me dolió”.

“Yo me fui de vacaciones pensando que regresaría a Independiente y cuando volví él me dijo que los dirigentes tenían problemas con mi agente. Holan puso esa excusa’ agregó.

“He vivido seis meses complicados y apartado del plantel por orden del que manda, que es Holan. No me dejaban operarme, que era algo que yo necesitaba’, explicó.

Además, defendió a sus compañeros en una situación difícil: ‘Es un plantel joven. No puedo pretender que los compañeros se vuelquen en una situación así, porque encima está el club y el entrenador. Entiendo la postura del plantel, porque no es fácil. Yo nunca quise generar un problema en el club. Entrenaba en un horario distinto, entraba al vestuario por una ventana de atrás para ni siquiera cruzarme con mis compañeros’.

‘Es un gran técnico e Independiente juega muy bien, pero a mí me ha engañado mucho. No entiendo por qué, quizás quería el cupo de extranjero’ agregó.

Por último puntualizó que: “no creo que Holan sólo tenga la culpa. No es fácil cuando uno viene de abajo, llega a la cima y se reúne con gente que, quizás, no lo aconseje de la mejor manera’.

Quien salió a responderle fue el vicepresidente Pablo Moyano, quien advirtió: “Yo no sé lo que pasó entre Amorebieta y Holan; al jugador se le pagó hasta el último día y no pertenece más al club. Nos llama la atención tanta repercusión que le dan ciertos medios contrarios a la dirigencia de Independiente. Tampoco es que Amorebieta es Franz (Beckenbauer). Hablemos de cosas importantes”