Andrea del Boca, imputada por “Mamá Corazón”

Andrea del Boca, quien ayer estuvo en Intrusos junto a su abogado Juan Pablo Fioribello, fue imputada por el juez federal Sebastián Ramos por el delito de “defraudación contra la administración pública”, a raíz de las irregularidades detectadas en la financiación de la telenovela “Mamá Corazón” y de otras producciones audiovisuales, financiadas por el disuelto Ministerio de Planificación. El ex ministro Julio De Vido y otras 8 personas también fueron imputadas. La actriz y productora fue procesada como “partícipe necesaria” y le trabaron un embargo por 50 millones de pesos. En la entrevista con Rial, Andrea señaló: “Yo me siento muy tranquila, porque todas las cosas que hice están documentadas. Lo que hicimos está claro, algo que se va a mostrar en el juicio. Sí llama la atención que a la única productora que se llama a juicio es a mí. ¿Por qué?”. Y explicó: “Al público le parecía raro que no saliera a hablar. Además por cuestiones personales no estaba para salir a hablar. Pero llegó a punto que necesitaba un cambio. Y bueno, busqué una persona que estuviese acorde a mis necesidades. Si hace 50 años que estoy en los medios, uno tiene que dar explicaciones y decir cómo son las cosas”.