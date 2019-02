Apelarán una polémica liberación

Ayer, el fiscal general José Gerez se reunió en esa ciudad con el marido, los hijos y los nietos de Celia Maidub (79) para comentarles los pasos a seguir tras la excarcelación del sospechoso, identificado como Joaquín Kevin Muñoz Coria (21), quien recuperó su libertad por decisión de un tribunal de revisión que entendió que no había peligro de fuga ni de entorpecimiento de la investigación.

En el encuentro, además, estuvieron presentes el fiscal jefe Santiago Terán, la fiscal del caso, Marisa Czajka, y la asistente de la fiscalía Mayra Febrer.En diálogo con el canal TN tras el encuentro, Gerez dijo que “es muy difícil comprender este tipo de decisiones, no solo para los fiscales que trabajamos para recolectar estos elementos, sino para la sociedad y la familia. Vamos a impugnar esa decisión”.

El fiscal general recordó que la fiscal Czajka había pedido prisión preventiva por cuatro meses para el imputado porque es “peligroso y va a influir seguramente en los testigos directos de sus crímenes”, la jueza la concedió, pero luego la defensa pidió una revisión de la medida y fue revocada.

“Sostuvieron que no hay elementos suficientes para presumirse que va a influir en los testigos o que se fugue, cuestión que es infundada. Se toma en cuenta el arraigo o que la investigación está avanzada pero eso no es así, la fiscalía está produciendo prueba”, explicó Gerez respecto de la decisión de las juezas Leticia Lorenzo y Carolina González. Agregó que el sospechoso, “en cada expediente, va dejando un domicilio que es muy difícil de rastrear y no tiene un empleo conocido”.

“Este es un caso que realmente conmociona a la ciudad de Cutral Co porque es una familia de bien, trabajadora, muy querida”, dijo Gerez, quien señaló que “si en la Argentina el cargo de juez fuera electivo como en otros países, habría jueces a los que solo los votarían los delincuentes”.Agregó que Terán presentará una apelación ante la Cámara para que el joven vuelva a ser encarcelado, mientras Czajka está recolectando pruebas para llegar rápido a juicio.