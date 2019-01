Argentino continúa su preparación para enfrentarse al Verde

Que en la Primera C haya tres ascenso es un beneficio, pero también una presión que deben correr algunos equipos. Aunque el Mate esté a tiro de Dock Sud, el último que sube de manera directa, si quiere tener chances de subir por esa vía deberá afinar la puntería y no meter los mismos errores que ante el Charrúa, contra quien empató por no haber podido aprovechar sus jugadas de gol y dejó pasar una chance importante de descontarle puntos a los primeros.

La práctica estuvo enfocada en mejorar la definición y los ejercicios con pelota sirvieron para mejorar la circulación de la misma, en posiciones de ataque. Además, la Asociación de Fútbol Argentino sorteó a los árbitros del fin de semana y en el Carlos Sacaan, Mariano Seco será el encargado de impartir justicia.

Este árbitro ya dirigió al Criollo dos veces en este campeonato: En la victoria de local ante Midland por 3 a 1, dónde Leonel Barrios fue expulsado y sancionó un penal para el Funebrero, y en la caída por 1 a 0 ante Leandro Nicéforo Alem en General Rodríguez.