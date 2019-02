“Ariel Holan tiene que dar un paso al costado”

p SIN PELOS EN LA LENGUA, UNO DE LOS MAXIMOS IDOLOS DE INDEPENDIENTE APUNTO CONTRA EL DT DESPUES DE LA DERROTA ANTE RACING POR ENTENDER QUE SU CICLO EN EL CLUB SE ENCUENTRA AGOTADO.

L a derrota en el clásico ante Racing acrecentó el malestar que hace un tiempo muchos en el mundo Independiente fueron cosechando para con Ariel Holan. El técnico de un tiempo a esta parte fue perdiendo el crédito con que contaba después de la obtención de la Sudamericana y con los resultados adversos y malas decisiones dejó de ser intocable. Así lo entendió una de las glorias del club como Daniel Bertoni quien no dudó en disparar a quemarropa y pedir la cabeza del entrenador. Fue en el programa radial “El Show del Fútbol” en AM 990 donde se mostró terminante “Esto sabés como se arregla. Hay ciclos que se terminan y hay que dar un paso al costado y dejar que comience una nueva era. Si amas tanto a Independiente como decís tenés que dar un paso al costado. Si las cosas no salen y los jugadores no están respondiendo adentro de la cancha lo mejor es dejar a un nuevo ciclo”.