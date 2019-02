Arsenal espera a Olimpo con los mismos once

No hay lesionados, van a entrenarse hoy por la mañana y mañana a la tarde -ultimando detalles y jugadas-, para que se concentren 19 jugadores pensando en el primer encuentro como locales del año y no desperdiciar la chance, hasta de llegar a la punta. Si bien no hay confirmación de nombres,los once que ganaron en Madryn serían los mismos.

El mediocampista Ramiro López, uno de los máximos referentes del plantel Celeste y Rojo, autor de conquistas que definieron el último partido del año pasado ante Nueva Chicago y el reciente ante Guillermo Brown, mantiene el discurso de que “el secreto de todo esto es trabajar y trabajar, ir partido a partido, todas las canchas son difíciles y cuando vienen a Sarandí los rivales ya saben que no deben descuidarse, entonces nos toca ser protagonistas. Lo dije desde un principio. No hay que volverse loco, falta, pero son toda finales”.

Del lado de los más jóvenes, siguen picando las declaraciones de Lucas Necul, ya que se daba por hecho su pase a Boca Juniors.

Más allá de las gestiones, aseguró que “me quería quedar por lo menos 6 meses más en Arsenal, ya que mi objetivo es ascender”.

Necul, coincidió con López: “Siempre nos enfocamos partido a partido, ahora queremos salir primero; somos candidatos”. Una afirmación final que es parte de su ganas aunque todos tratan de sacarse esa mochila de “vamos a volver”, pese a que se cantó en el vestuario de Madryn por primera vez.

El juvenil de primer contrato, que vivió en la pensión y ahora está en Belgrano, dijo sobre su presente que “el equipo me ayudó a aprovechar la oportunidad, Ramiro López es un gran capitán y fue muy importante en mis caso”.