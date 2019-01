Arsenal, un sólo turno y otro amistoso en agenda

En Sarandí la novedad fue la desvinculación de Juan Carlos Lescano que, paradójicamente, jugó el ensayo anterior ante Midland, club al que regresó por 18 meses tras rescindir su vínculo con el Celeste y Rojo.

En cuanto al joven Lucas Necul, se han ido sumando clubes que podrían incorporarlo, pero todo en forma extraoficial. El último en aparecer es Boca Juniors.

Pero más allá del plan de trabajo, el entrenador Sergio Rondina no se aparta de su ideario: “Tenemos que trabajar en todo, somos el equipo más goleador de los de arriba, pero también nos marcaron más que a ese grupo. No podemos negar que si se da el ascenso de una, mejor, pero falta mucho, será un semestre muy difícil, con varios viajes al interior. El equipo tiene que conservar lo buenos que hizo hasta ahora, el plantel muestra su gran voluntad para el trabajo y la meta principal es no bajar de los puestos de clasificación a la ronda por el segundo ascenso, después veremos para qué estamos”.

Asimismo, a la hora de pensar en lo que resta del campeonato, el arquero Maximiliano Gagliardo había dejado picando una frase sobre el primer rival del año, Brown de Madryn: “Será el partido más difícil porque ellos no vienen bien, vamos a viajar 20 horas en micro y tenemos que demostrar porque estamos arriba en la tabla de posiciones”.

A su vez, afirmó que el grupo “está motivado” y remarcó: “Peleamos por algo importante, sabemos que hay que mejorar para crecer más”.