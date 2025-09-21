Franco Colapinto corre en el Gran Premio de Azerbaiyán: cayó al último lugar tras un toque de Albon

Colapinto llegó a esta prueba después de haber sufrido un accidente en el cierre de la Q1. Ocurrió cuando tomó mal una curva e impactó contra uno de los paredones del circuito callejero de Bakú. El choque frenó su buen ritmo y lo dejó fuera de competencia para la segunda parte de las pruebas clasificatorias, por lo que largó desde el 16º puesto.

bakuclasificacion

A lo largo del fin de semana, el argentino mostró mejor rendimiento que su compañero de escudería, el francés Pierre Gasly, que saldrá desde el 19º puesto. Uno de sus principales desafíos en el GP de Azerbaiyán será escalar posiciones y lograr sus primeros puntos en la temporada 2025.

Más allá del choque en la clasificación, el trazado urbano de Bakú genera recuerdos gratos en el pilarense. Allí finalizó octavo el año pasado, con Williams, lo que le permitió sumar unidades. "Fue muy positivo andar tan bien en 2024 en uno de los circuitos más complicados del calendario. Eso fue muy bueno para mi futuro", recordó días atrás.

Es la undécima competencia para Colapinto en lo que va de esta temporada. Su mejor resultado fue el puesto número 11 en Países Bajos.

Por su parte, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que viene de ganar en el GP de Italia, largó primero tras quedarse con la pole position. Detrás salieron el español Carlos Sainz (Williams) y el neocelandés Liam Lawson (Racing Bulls).

bakucolapinto5 Franco Colapinto largará desde la 16º posición en el Gran Premio de Bakú.

Esta será una muy buena oportunidad para Verstappen, ya que los dos pilotos que están por delante suyo en el campeonato, el británico Lando Norris y el australiano Oscar Piastri (ambos de McLaren), largaron 7° y 9°, respectivamente.

El circuito de Bakú es conocido por su temida "curva del castillo". Se trata de estrecho callejón, que tiene solo 7,6 metros de ancho. Esto hace que sea muy difícil pasar a un rival en este sector. Los pilotos deben entrar a esta curva prácticamente en diagonal para no perder velocidad, ya que ingresan a la misma a unos 100 kilómetros por hora.

La competencia de este domingo se desarrollará a 51 vueltas.