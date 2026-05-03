Avanza el reacondicionamiento de la Escuela 87 de Tablada

En ese sentido, indicaron que "en el contexto de los tiempos difíciles que atravesamos, resulta fundamental destacar el compromiso y la colaboración activa de los miembros de la ciudad, así como el valioso acompañamiento del Ateneo General San Martín y de personal de la Municipalidad de La Matanza. Gracias a ese esfuerzo conjunto, se han logrado avances significativos, tales como la pintura integral del establecimiento y la realización de diversas tareas de refacción que contribuyen a mejorar las condiciones edilicias".