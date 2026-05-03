Avanza el reacondicionamiento de la Escuela 87 de Tablada

Desde el colegio destacaron el aporte de la comunidad educativa, el Ateneo General San Martín y el Municipio de La Matanza. Se concretó la pintura integral del edificio y se ejecutan distintas refacciones.

En la Escuela Primaria 87 Santa Rosa de Lima, de Alberti 1808, Tablada, se viene realizando un proyecto de acondicionamiento edilicio, según precisaron la directora Viviana Mossetto, la secretaria Daniela Pollak, el orientador social Emiliano Di Iorio, la docente Giuliana Maccarronne, quienes destacaron el trabajo de la comunidad educativa.

En ese sentido, indicaron que "en el contexto de los tiempos difíciles que atravesamos, resulta fundamental destacar el compromiso y la colaboración activa de los miembros de la ciudad, así como el valioso acompañamiento del Ateneo General San Martín y de personal de la Municipalidad de La Matanza. Gracias a ese esfuerzo conjunto, se han logrado avances significativos, tales como la pintura integral del establecimiento y la realización de diversas tareas de refacción que contribuyen a mejorar las condiciones edilicias".

Agregaron que las acciones "no solo embellecen el espacio físico, sino que también fortalecen el sentido de pertenencia, el trabajo solidario y el compromiso con la educación pública. Asimismo, es importante señalar que este proyecto no concluye aquí: se continuará trabajando de manera progresiva en nuevas mejoras y adecuaciones necesarias para brindar a nuestros estudiantes un entorno digno, seguro y propicio para el aprendizaje".

Posteriormente expresaron que "agradecemos profundamente a todos los que hacen posible este camino de crecimiento y renovación, reafirmando nuestro compromiso de seguir construyendo, entre todos, una escuela mejor".

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