Banco Central espera una desinflación

“La caída de la inflación va a llevar tiempo y posiblemente sea no lineal, particularmente por el impacto de los ajustes tarifarios en el primer trimestre de este año”, señalaron esta mañana las fuentes de la entidad monetaria.De todas maneras, afirmaron que la inflación está “bajando de forma muy gradual, y para el segundo semestre del año se espera una desinflación más decidida”.En cuanto a la compra de dólares bajo el esquema de subastas, ahora expandido hasta US$ 75 millones cuando la divisa se encuentre por debajo de la banda de flotación, se aclaró que no se contempló una mayor intervención en función de controlar los agregados monetarios.“Tenemos que ser claros con nuestras prioridades, no queremos generar una expansión grande de base monetaria y pensamos nuestras acciones en base al impacto monetario”, explicaron las fuentes.

Cautela fue la palabra que se pronunció una y otra vez, en distintas respuestas, cuando las fuentes hicieron referencia al rol del BCRA en el mercado de cambios: “Somos extremadamente cautos, preferimos prudencia con un firme control de la expansión”, afirmaron.

“Tenemos que cuidarnos con no excedernos en la velocidad de la expansión, queremos estar seguros de tener un control sobre los agregados monetarios”, indicó una de las fuentes consultadas.

En cuanto al eventual efecto inflacionario que genera cada expansión en pesos para comprar dólares, se subrayó que no es una preocupación porque “demuestra una demanda natural por pesos”.