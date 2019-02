Banfield busca en Santa Fe el primer triunfo con Crespo

La paridad con el Millonario en Peña y Arenales subió los ánimos del plantel y las expectativas del cuerpo técnico de que es posible acercarse a un nivel ideal, pero el DT puso los pies sobre la tierra y la mirada en no quedarse atrás. “Me gustó la actitud del equipo, pero a partir de todo eso no podemos quedarnos. Después de un gran encuentro generalmente viene un bajón y nosotros tenemos que estar en que eso no nos pase, no es lo que queremos y será parte del desafío”, afirmó.

Valdanito confía en que los resultados victoriosos están al caer y señaló que lo importante es no creérsela sino más bien continuar por un mismo camino. Entonces, agregó: “Las cosas salen bien o mal, pero si tenemos el nivel que logramos con River seguramente tendremos resultados. Si seguimos de la misma manera el triunfo va a llegar, el tema es sostenerlo y lograr el marcador a favor. Los tres puntos es lo que todos queremos, pero todavía no nos tocó”.

El Sabalero suele ser un equipo impredecible, y más en su estadio, lo cual convirtió al elenco santafesino en un rival a tener muy en cuenta, así que Crespo se anticipó y planteó la incógnita de qué tipo de planteo utilizará el dueño de casa. Sobre este riel, señaló: “Tendremos que ver cómo Colón nos va a jugar, han modificado mucho en cada partido. Vamos a prestarles mucha atención, en nuestro crecimiento debemos fijarnos en las dos maneras de jugar. Hay una idea de cómo queremos jugar, pero si se modifica algo debemos adaptarnos”.

Por último, remarcó su fe y convicción en que el éxito llegará muy pronto. “Los tres puntos ya van a venir, por decantación los vamos a conseguir, si continuamos haciendo las cosas de esta manera los vamos a lograr. Uno quiere ganar, es una obviedad, pero también hay un cómo y es lo que intentamos sostener para alcanzar la meta”, cerró.