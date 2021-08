Banfield recibe a Estudiantes que busca la punta

El encuentro se disputará desde las 19 en el estadio Florencio Sola, será controlado por el árbitro Nicolás Lamolina, que tendrá como asistentes a los jueces de línea Diego Romero e Iván Alliende, e irá televisado por la TV Pública y por las señales deportivas de cable ESPN y FOX Sports Premium.

Banfield perdió por 2 a 0 en su visita a Argentinos Juniors, partido en el cual fue expulsado Alexis Sosa y el único cambio que haría el técnico Javier Sanguinetti sería el ingreso de Alexis Maldonado por Sosa.

Por su parte, Estudiantes de La Plata viene de vencer como local a Boca por 1 a 0, tiene 12 unidades y, en caso de ganar, superará a Independiente en la tabla ya que el equipo de Avellaneda tiene 14 puntos y juega este viernes frente a Defensa y Justicia.

El técnico Ricardo Zielinski aún no confirmó el equipo debido a que aguardaba por el estado físico de Fernando Zuqui y si le daba continuidad o no a Francisco Apaolaza dentro de los once titulares.

En el ensayo del miércoles, Zuqui se entrenó a la par de sus compañeros y Apaolaza fue titular, por lo que hay grandes chances de que Zielinski repita el equipo.

PROBABLES FORMACIONES

Banfield: Facundo Altamirano; Emanuel Coronel, Luciano Lollo, Alexis Maldonado, Franco Quinteros; Giuliano Galoppo, Lautaro Ríos, Joel Soñora; Juan Álvarez, Luciano Pons y Ramiro Enrique, DT: Javier Sanguinetti.

Estudiantes (LP): Mariano Andújar; Leonardo Godoy, Agustín Rogel, Fabián Noguera, Nicolás Pasquini; Manuel Castro, Jorge Rodríguez, Fernando Zuqui, Juan Sánchez Miño; Jaime Ayoví y Francisco Apaolaza. DT: Ricardo Zielinski.

Árbitro: Nicolás Lamolina.

Estadio: Florencio Sola (Banfield).

Hora: 19.

TV: ESPN, TV Pública y FOX Sports Premium.