Barboza y su gran deseo e continuar en el Halcón

El marcador central afirma sus pensamientos en aquello que le falta lograr con la entidad varelense y ahora, más que nunca, pone su mente en la pretemporada, así que soltó, en diálogo con “Defensa Debate”: “Estamos enfocadísimos en las prioridades más prontas, una de ellas es el partido ante River, el 19 de este mes, en rendir al máximo y poder cumplir. El club está en una posición de privilegio”.

La Torre de Celina enfatizó que su presente en el Verdeamarillo es soñado y que se siente honrado de que transcurra de la mejor manera. “Hay un objetivo importante, me toca ser el capitán del equipo y jugar, es algo a lo que apunto siempre, a tener regularidad. Cada vez que juego me siento bien, mi familia también, con una felicidad que no se puede explicar. Mi voto cuenta, yo no me voy a ir de acá a menos que tenga una posibilidad concreta de Europa o de algún otro país. Hubo bastantes ofrecimientos de clubes de Argentina y de Sudamérica, pero yo voy a seguir en Defensa, ya lo decidí, a todos les dije que no”, aclaró.

Cabe destacar que a mediados del año pasado el Basilea de Suiza presentó una oferta formal por el capitán del Verdeamarillo y desde el club mostraron cautela al hablar del caso. Es que en el medio está River, dueño del pase de Barboza y el que tendrá injerencia en una futura venta del notable central.

“Si en el futuro pasa otra cosa, dependerá de River. Defensa no tiene peso en esta decisión lamentablemente, ellos no definen”, aclaró.

En otro orden, se refirió al regreso del delantero Fernando “Cuqui” Márquez, al cual elogió: “Es un goleador nato, sólo compartí un semestre con él. Esta vez le tocó volver y ojalá repita lo que hizo en su etapa anterior, en la cual le hacía goles a todo el mundo. Son jugadores que te aportan calidad al equipo”.