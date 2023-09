Una estrella de la NBA murió tras una clase de yoga

El deportista murió en la mañana del martes 12 de septiembre, en la ciudad de Orlando, Florida, según informaron las autoridades.

A pesar de que los detalles de su fallecimiento no se conocen de manera oficial, el medio estadounidense Daily Best publicó que Hunter habría fallecido luego de realizar su clase de yoga.

El periodista AJ McDougall citó en su artículo un comentario en la red social Facebook de su ex entrenador de la Universidad de Ohio.

“Con profunda tristeza y conmoción comparto la noticia del fallecimiento de Brandon Hunter, en Orlando, a los 42 años. Aparentemente, Brandon se desmayó al final de una clase de yoga. Fue el mejor jugador que he tenido la buena fortuna de entrenar en la Universidad. Nos mantuvimos en contacto a lo largo de los años, y estaba increíblemente orgulloso del marido, padre y ciudadano en el que se convirtió. Por favor, mantengan a su familia en sus oraciones”, escribió Tim O’Shea en su perfil en las redes sociales.

La sorpresiva muerte del máximo rebotero del torneo de básquet universitario (NCAA) en 2003 (12.6 rebotes por juego) generó impacto en la comunidad NBA y su ex equipo, Orlando Magic, se pronunció en redes: “Estamos terriblemente tristes al enterarnos de la pérdida de nuestro ex compañero de equipo, Brandon Hunter. Enviamos nuestro más sentido pésame a toda la familia Hunter”.

Hunter nació en Cincinnati el 24 de noviembre de 1980 y comenzó su carrera en el básquet en la Universidad de Ohio con el equipo de los Bobcats, donde participó en buen nivel por cuatro temporadas.

En 2003 fue elegido por Boston Celtics en la quinta ronda del draft. Con el Trébol disputó 36 encuentros y promedió 3.5 puntos y 2.2 rebotes. Luego pasó a Orlando Magic, donde fue suplente de la estrella Grant Hill.

Luego de disputar 67 partidos en la NBA, Hunter probó suerte en el básquet europeo en ligas como la de Grecia, Italia, Alemania y Letonia. También jugó en Israel, Puerto Rico y culminó su carrera en el club Aguada, de Uruguay, en 2013.

image.png Brandon Hunter, un basquetbolista estrella de la NBA.

La NBA exigirá a los equipos no dar descanso a más de una estrella en el mismo partido

La NBA hizo oficial este miércoles un nuevo protocolo sobre la participación de los jugadores más representativos de la liga en la temporada regular y, entre otras cosas, exigirá a las franquicias no dar turnos de descanso a más de una estrella en un mismo partido.

El nuevo protocolo entrará en vigor a partir de la temporada 2023-24 y será más estricto, en particular para los jugadores considerados 'estrellas', o sea quienes hayan formado parte del equipo 'All NBA' o de un 'All Star' en las tres temporadas precedentes, informó la NBA.

A no ser que los equipos demuestren que existen razones reales para justificar la ausencia de un jugador, como problemas físicos, las franquicias deberán "gestionar sus plantillas para asegurar que no más de una estrella no esté disponible en el mismo partido".

Además, se exige a las franquicias asegurarse de que las estrellas esté disponibles para todos los partidos del nuevo torneo dentro de la temporada que se transmitan en la televisión nacional.

La NBA también pide mantener un equilibrio entre las bajas de un sólo partido de una estrella en los partidos como local y como visitante.

Una particularidad de este protocolo es que, incluso si una estrella disfruta de un día de descanso, debe estar presente en el banquillo para que sea visible para los aficionados.

Lesiones, razones personales, ausencias en partidos en días consecutivos aprobadas por razones de edad del jugador o por sus graves lesiones pasadas también valdrán como excepciones a estas reglas.