Bazán Vera y la bronca por el arbitraje en San Miguel

La bronca se generó por un gol legítimo de Luis López para el Lechero, que no fue convalidado por el juez Cristian Benítez, que luego derivó en la expulsión del Indio por el ferviente reclamo al cuarto árbitro. Pero horas después, la molestia por el 0 a 0 que ahora lo obliga a ganar ante el Cartero y esperar que la UAI Urquiza no supere a Almirante Brown y que All Boys pierda contra Flandria, no cesó.

“Estoy caliente porque si ganábamos quedábamos a un punto de la Copa, el árbitro nos sacó dos puntos y después el que me echa es el cuarto árbitro”, manifestó luego del 0 a 0 en Los Polvorines, y además agregó que “si uno pierde se queda sin trabajo y él sigue dirigiendo como si nada”.

El punto le sirvió para estirar la definición a la última fecha, pero eso no conformó a los de Ezeiza. De igual manera, con cierta autocrítica el entrenador aclaró que “no se jugó un gran partido, pero el gol era válido”.

La última chance del Lechero será ante Comu en Agronomía, el jueves desde las 17, y para continuar con la ilusión de participar del torneo integrador no tendrá otra opción que poner toda la carne al asador para lograr los tres puntos.