Beccacece podría repetir el último once

El plantel del Halcón se entrena en Bosques con mucha intensidad y la prioridad del rosarino sigue siendo la fase táctica, así que paró varias veces el ensayo para remarcar algunas cuestiones.

Todavía no está a disposición el once que buscará la victoria en Florencio Varela contra el Ciclón, pero es posible que no haya modificaciones en función del último elenco que despachó a River en su reino.

Respecto del rival, en el banco salorencista estará el DT Jorge Almirón, ese hombre que dejó huellas en su paso por el Verdeamarillo hace seis años, donde sobresalió por su tenacidad para lograr un 77 por ciento de efectividad en el Nacional B. Todo un logro para el Defe por entonces. Frente al Halcón, ostenta dos victorias, un empate y una caída como DT.