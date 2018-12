Benedetti valoró el triunfo ante All Boys

Con la importancia del segundo gol antes de la finalización del primer tiempo, el protagonista fue de lo mejor en el estadio de Floresta, que volvía a abrir sus puertas luego de la suspensión por los inconvenientes ante Atlanta.

La obtención de los tres puntos sirvió para ponerle fin a una mala racha de seis encuentros sin poder ganar. “Por suerte se me dio el gol, pero colaboré también en la marca, que fue importante para todos, necesitábamos un triunfo así”, manifestó el jugador.

Por otro lado, el joven delantero evitó pronunciar su postura sobre la continuidad o no del Chiqui Arias: “Nosotros no nos metemos en quién tiene que seguir, me quedo con el partido”.

Lo cierto es que a pesar del triunfo, todavía no está confirmado que Arias continúe en su puesto para el próximo campeonato. Al cabo de 19 encuentros disputados, el Candombero cerró los primeros seis meses de competencia en la decimo cuarta posición con 20 puntos, producto de cuatro triunfos, ocho empates y siete derrotas.