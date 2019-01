Bienvenido al infierno y con fe en lo que puede dar

“Se hizo muy larga la espera. Pero ya estoy acá, feliz y pensando en Independiente. Holan me dijo que quería que venga. Vestir esta camiseta es una posibilidad muy linda para demostrar lo que sé”, fueron las primeras declaraciones de Cecilio Domínguez en el Aeropuerto de Ezeiza.

Tras comentar que espera “empezar a trabajar para ponerme a las órdenes del entrenador”, Cecilio Dominguez explicó: “Voy a intentar devolver con hechos toda la confianza que Independiente ha depositado en mí”. El Rojo de Avellaneda, en sus redes sociales, lo recibió con el clásico mensaje de “Bienvenido al Infierno” a Cecilio Domínguez”, quien más adelante advirtió sobre este paso en su carrera profesional: “Me agarra en una de las mejores etapas de mi carrera y le prometo al hincha mucho trabajo y profesionalismo”..

El jugador paraguayo, por quien Independiente invirtió unos 6 millones de dólares por el 80 por ciento de la ficha, también se refirió a su reciente paso por el América de México, donde se quedó con la espina de no poder salir campeón. “Siento mucho no haber podido demostrar mis condiciones. Cuando sentí que estuve en un buen momento, las lesiones me impidieron poder jugar con regularidad. Le deseo lo mejor a mis ex compañeros y ahora a mí me toca cambiar de rumbo y afrontar otros retos”, sostuvo.