Boca no pudo con Arsenal y complicó su clasificación

Si bien no brilló en casi ningún momento del partido, el Xeneize se puso en ventaja a dos minutos del cierre del segmento inicial con un gol de Juan Ramírez, quien recibió un pase de taco de Luis Vázquez y sacó un derechazo que dio en un rival y se metió.

Pero sobre la media hora de la parte complementaria, Boca se dejó estar y Arsenal se le vino y niveló las cosas con un gol de Bruno Sepúlveda, que con un zurdazo de adentro del área venció la resistencia de Agustín Rossi. De hecho, en el final el local tuvo un par de chances para llevarse el partido.

Con este resultado, Boca Juniors aún no logra su clasificación a la Copa Libertadores. Para conseguirla, deberá esperar que hoy no gane Lanús y mañana no lo haga Independiente, o ganar la Copa Argentina, o ganarle a Central Córdoba el fin de semana próximo.

NOTICIA EN DESARROLLO