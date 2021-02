Boca: Se cayó el pase de Andrés Román por un problema físico

El Xeneize iba a adquirir el 50 por ciento del pase del lateral derecho proveniente de Millonarios de Colombia en una cifra cercana a los 2 millones de dólares, pero las pruebas físicas no arrojaron los resultados esperados (se habría detectado un problema cardíaco) y su arribo al club de la Ribera se cayó.

Luego de la firma de Marcos Rojo, que todavía no pudo jugar por problemas musculares, el entrenador Miguel Ángel Russo pretende seguir reforzando la defensa, en este caso el carril derecho, con una cara conocida, ya que dirigió a Román en su exitoso paso por Millonarios.

Embed Boca Juniors y Millonarios Fútbol Club de Colombia informan que el jugador Andrés Felipe Román no superó los estándares médicos requeridos por el Departamento Médico de Boca, requisito indispensable para la realización de la transferencia. pic.twitter.com/4HajFpE0MQ — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) February 18, 2021

En cuanto al aspecto puramente futbolístico, Russo tiene una sola duda para visitar a Newell's el próximo domingo y es si vuelve a ser titular Jorman Campuzano y quién será su posible reemplazado.

Por no estar en su mejor forma física, el volante colombiano no estuvo ni concentrado para jugar ante Gimnasia por la primera fecha de la Copa de la Liga, pero esta semana practicó en forma normal y si ingresa sería la única variante del bicampeón argentino para jugar en Rosario este fin de semana ante Newell's Old Boys.

El mediocampista podría entrar por Nicolas Capaldo o por Alan Varela, los dos juveniles que fueron titulares el domingo pasado.

Así, el once inicial sería con Esteban Andrada; Leonardo Jara, Carlos Zambrano, Carlos Izquierdoz y Frank Fabra; Sebastian Villa, Campuzano o Capaldo, Varela o Campuzano y Edwin Cardona; Mauro Zarate y Carlos Tevez.

En la práctica de esta mañana en el predio de Ezeiza, el entrenador hizo fútbol, en el arranque repitió el equipo que jugó con Gimnasia y luego jugaron algunos minutos Campuzano y Eduardo Salvio.

Más allá que en la semana se especuló con otra variante, como la del ingreso de Salvio por Zárate, ya que lo probó como acompañante de Tevez en dos momentos de las practicas, volvería a intentar con el ex Vélez como acompañante del capitán de Boca.

Zárate salió en el segundo tiempo ante Gimnasia con un dolor muy fuerte en la cadera y se pensó que podría ser una lesión grave, sin embargo practicó en forma normal con el resto de sus compañeros y el técnico le dará ante Newell's una nueva oportunidad.

Boca vuelve al trabajo mañana desde las 9, en Ezeiza, y el sábado por la tarde el plantel viajará en micro a Rosario para volver luego de terminado el encuentro.