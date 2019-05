Canelo ganó por decisión unánime y unificó los títulos

Canelo recibió en las tarjeta un doble 115-113 y 116-112 para incorporar el fajín de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) a los cinturones que ya poseía del Consejo Mundial (CMB) y la Asociación Mundial.

"Así es como pensábamos. Debíamos tener paciencia. Sabíamos que iba a ser un peleador difícil pero hicimos las cosas como las teníamos que hacer", expresó el mexicano a la televisión tras acabar el combate.

"Me he sentido bien, me he sentido genial. Ahora querré ver el vídeo para ver qué han visto los jueces pero él es un campeón tremendo. Lo he dado todo ahí afuera. La próxima vez verán a un mejor Jacobs", apuntó por su parte el estadounidense.