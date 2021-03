Daniela Bermúdez afronta una gran desafío en Puerto Rico

El combate será televisado por TyC Sports y TyC Sports Play desde las 22 horas y se llevará a cabo en la Plaza del Quinto Centenario, en San Juan de Puerto Rico.

La santafesina nació en Villa Gobernador Gálvez y tiene 31 años. Actualmente es la mejor pugilista argentina y cuenta con rodaje internacional por haber competido varias veces fuera del país, como en Japón y México.

En el ambiente boxístico se la conoce como "La Bonita" y ostenta un palmarés de 29 victorias (10 KO), 3 derrotas y 3 empates. Además lleva un invicto de casi siete años, con 13 triunfos y un empate, récord que incluye una victoria ante "La Tigresa" Marcela Acuña.

Bermúdez es profesional desde el 2010 y su último combate fue el 4 de diciembre pasado, cuando noqueó técnicamente en 10 rounds a la cordobesa Cintia García, defendiendo el título supergallo FIB. Ahora está ante uno de los desafíos más grandes de su carrera

En la previa del combate la santafesina se mostró serena y declaró: "Me siento plenamente confiada en llevarme la victoria. He combatido en Japón y México y pude salir con el brazo en alto, por lo que no me generará presión estar en la casa de Serrano. Es un choque que vengo buscando hace años, por eso es que con mi equipo la tenemos muy bien estudiada"

"Es una formidable boxeadora, muy fuerte y que con el paso del tiempo ha mejorado en todos los aspectos. Soy consciente que está en el mejor momento de su carrera, pero yo también lo estoy. Es una pelea muy dura, pero a Serrano tampoco le será fácil, porque aún no se ha enfrentado con alguien de mis características", añadió de cara al duelo