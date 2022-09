Karen Carabajal, ante un bravo desafío en Londres

Taylor expondrá sus cinturones ligeros del Consejo Mundial de Boxeo, la Asociación Mundial, la Federación Internacional y la Organización Mundial ante Carabajal en la Arena Wembley de Londres, Inglaterra.

La argentina no ha cosechado derrotas con 19 triunfos, dos por la vía rápida, mientras que la irlandesa, medallista de oro olímpica en Londres 2012, está invicta con un récord de 21 victorias, seis por nocaut.

poster pelea.jpg

Taylor no sólo formó parte del primer duelo entre mujeres que protagonizó una cartelera en el legendario Madison Square Garden de Nueva York, sino que esa pelea representó la mejor bolsa de la historia para el boxeo femenino ya que la irlandesa y la puertorriqueña se embolsaron un millón de dólares cada una.

Ahora, con 36 años, Taylor, alentada por muchos de sus fanáticos al grito de mo cuishle, como lo hacían con la protagonista del film Millon Dollar Baby, buscará hacer más grande su legado en su segunda pelea en el año ante una Carabajal que peleará por primera vez fuera de su natal argentina.

La Burbuja nació hace 32 años en Buenos Aires y ante Taylor tendrá su primera pelea por un título mundial, aunque ha ostentado los cinturones latino del Consejo Mundial de Boxeo, el sudamericano y argentino del peso superpluma.

La irlandesa será la segunda rival en 2022 para Carabajal, quien en abril venció por decisión unánime a su compatriota Lorena Edith Agoutborde.

"El trabajo duro se me ha recompensado con esta pelea. No he pensado ni por un segundo en perder frente a Katie, todos los cinturones se irán a Argentina conmigo", señaló Carabajal.