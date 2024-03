Buena labor de Franco Colapinto en Australia

El oriundo de Pilar sigue con su gran performance en la categoría y este sábado logró su mejor marca en la temporada que, si bien en la pista fue de un quinto puesto, la penalización sobre Isack Hadjar, de Campos Racing, se tradujo en un puesto más para él, quedando así en el cuarto lugar. Hadjar, por su parte, recibió la penalización como consecuencia de un fuerte accidente en la largada de la carrera.

El piloto de 20 años fue protagonista de un hecho curioso cuando le exigió a su equipo un cambio de posición respecto de su compañero de escudería, Dennis Hauger, argumentando que él era más rápido y podía pasarlo pero, desde MP Motorsport y contestaron que, si era más rápido, que lo supere.

Así, la escudería no bajó ninguna orden a los pilotos y el argentino tuvo que conformarse con el cuarto puesto, mientras que Hauger logró quedar segundo, detrás del ganador Roman Stanek y delante del tercero, Kush Maini.

Sobre este hecho, Colapinto declaró: "Elegí bien las primeras curvas, pasé a unos cuantos y después fuimos para adelante. Tenía más ritmo que Dennis en un momento de la carrera, pero en la recta nunca podía acercarme. Salía bien pegado de la curva seis a la recta larga, pero se mantenía la distancia en toda la recta y era muy difícil con el tren de DRS. Estuve muy cerca, pero nunca tuve ninguna chance".

"Tenemos buen ritmo, me recuperé de otra clasificación complicada en las carreras. Estamos andando muy bien, hay que priorizar la qualy porque siempre nos pasa algo. Si no es que yo estoy manejando un poco mal, es que tenemos mala suerte o que me chocó en Jeddah las paredes. Tenemos que trabajar en equipo para enfocarnos un poco más en eso y clasificar bien, porque es muy importante. Largando 13 o 14 y llegar al quinto puesto es muy bueno" agregó.