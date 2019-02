Camufló su deseo de fama con un mensaje antiviolencia

La mujer, que entró al campo de juego cuando iban ocho minutos del complemento, tenía pintado en su cuerpo los colores de los clubes Central, Newells, Boca y River, lo que comprueba que quería dar un mensaje de no violencia para las hinchadas. Fue detenida, pero rápidamente recuperó la libertad porque se trató solo de una contravención.

Sheila Stanolli tiene 29 años, es profesora de gimnasia en Rosario, y explicó por qué decidió interrumpir el partido: “‘Lo pensé sola, se me puso en la cabeza y dije ‘hasta que lo logro no paro’. Fue complicado entrar. Fue divertido, logré entrar a la cancha que era el principal objetivo. No es fácil cambiar la idea a todos, que no sean violentos. Pero lo principal lo logré”,declaró en el programa Rosario Vivo. Y aclaró que Central no tuvo nada que ver con esto y espera que el club no sea sancionado. A medida que iba contando su experiencia Sheila Stanolli llegó al punto que parece su objetivo central: “Ojalá llegue a Bailando por un Sueño”, confesó, en referencia al programa que conduce Marcelo Tinelli.