Cassiano lamentó el desenlace de la carrera

A bordo del DS3, que alistan Leandro Carlinga y Sebastián Colombo, Reptar buscó sacar diferencias en su tanda, pero un recargo por una supuesta peligrosa maniobra lo dejó en el último puesto, por decisión de los Comisarios Deportivos.

“Anduve muy rápido, como todo el año, pero en mi serie me sancionaron injustamente. Me recontra condicionó, porque largué lejos. En la final se me pinchó una rueda y me pasó de todo, una pena porque venía muy rápido, haciendo tiempos de punta. Dolió que se haya terminado de esa manera el certamen, al menos para mi”, se desahogó el de Gutiérrez.

En tanto, en la Clase 3 sí pudo celebrar un podio el quilmeño Tomás Fineschi, quien arribó quinto en la final, sobre un Ford Fiesta Kinetic del Benincasa Racing.

Por su parte, en la Clase 1 festejó el equipo de Carlos Freire, gracias al Fiat Uno que conduce Franco Fauret, que alcanzó el segundo puesto del podio, detrás del campeón Lucas Bayala.

En la Clase 2, el único quilmeño que redondeó una decorosa actuación fue Martín Leston, de notable 2018, con un 15º lugar, a bordo de un Celta. El Chevrolet Corsa de Pablo Streitemberger, alistado por Freire, vio la bandera cuadros en el 18º puesto.

Para los pilotos de la región, 2019 será un año de toma de decisiones fuertes: Fineschi buscará el título, y Cassiano quizás vaya por la revancha en la Clase 3, a menos que decida cambiar de categoría.

En cuanto a Fauret, junto a Freire planean dar el salto completo a la Clase 2 y sumar experiencia con un auto diferente.