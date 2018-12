Castro desmintió una posible salida del Celeste

Con participaciones estelares, el uruguayo se metió en el corazón del pueblo gasolero, que lo adoptó y coreó su nombre en cada duelo. Pero sus buenas actuaciones le valieron el reconocimiento y el interés de muchos. Al respecto, en diálogo con El Show de Temperley, el uno afirmó: “Tengo contrato con Temperley hasta junio de 2019. Más allá de algún rumor, a mi personalmente no me llegó nada, ahora estoy en Uruguay y después me juntaré con mi representante”.

Además, sobre el recorrido del Celeste, analizó: “En los últimos partidos se vió la idea del entrenador, un equipo protagonista, buscando los tres puntos en todas las canchas. Con una buena pretemporada, no tengo dudas de que vamos a pelear por el ascenso”.

Con la meta de meterse en el Reducido y sacarse de encima el flagelo de los promedios, el plantel profesional volverá a los entrenamientos el jueves 3 de enero. La parte más intensa se realizará en Baradero desde el domingo 6 hasta el viernes 11. Hasta ahora, hay dos amistosos programados: Miércoles 9 ante Defensores (VR) y domingo 12 ante Independiente en Avellaneda.