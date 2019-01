Central, un duro examen para el Globo de Mohamed

Tras el retorno de Antonio Mohamed, la primera experiencia de Huracán arrojó una igualdad sin goles en el clásico contra San Lorenzo, al cabo de 90 minutos que no dejaron plenamente satisfecho al Globo, teniendo en cuenta que su rival jugó una hora con 10 debido a la expulsión de Fabricio Coloccini. El segundo examen se desarrollará esta tarde (a partir de las 17.10 en Parque Patricios) frente al Rosario Central de Edgardo Bauza, ganador de la Copa Argentina en el final del año pasado, pero necesitado de una recuperación en la Superliga. Si bien dispuso de oportunidades claras, Huracán no pudo sacarle provecho a la superioridad numérica y se fue del estadio de San Lorenzo con la sensación de que había desperdiciado una excelente chance para superar al eterno rival en el Nuevo Gasómetro. El Turco Mohamed habrá tomado nota de lo bueno y de lo malo que entregó aquel partido, pero el calendario no se detiene, entonces en lugar de extender el análisis de lo sucedido, hay que enfocarse en lo que viene.