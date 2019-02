Centurión espera un guiño para no armar sus valijas

p BLANCO TODAVIA NO HABLO CON RICKY, PORQUE ANTES QUIERE TENER UNA CHARLA CON COUDET. “PONIENDO BUENA VOLUNTAD DE TODAS LAS PARTES, ESTO SE ARREGLA”, DIJO ADRIAN FERNANDEZ, UN REFERENTE DE LA DIRIGENCIA.

S u nuevo acto de indisciplina, al discutir y hasta empujar a Coudet, cuando el técnico lo mandaba a la cancha en el segundo tiempo del clásico con River, dividió las aguas en la Academia. Porque hay hinchas que le reprochan su nueva actitud negativa y al mismo tiempo hay otros que prefieren disimular esas cuestiones, priorizando que salió campeón en el 2014 y que también es una pieza clave en el plantel para dar pelea en esta Superliga. Y en la interna del club, lo del Wachiturro también tiene distintas lecturas, porque Coudet es el que está más firme en mantener la sanción, hasta el final de la temporada, los dirigentes sueñan con un indulto, para que no pierda valor su pase (cotizado en seis millones de euros) y en el medio, está Diego Milito, buscando consenso, para que la sangre no llegue al río, aunque ya pasó una semana de la penitencia y en las próximas horas, habrá una definición con el futuro de Ricky, porque si no se reincorpora al equipo de Coudet, armará las valijas y se irá, aunque sea a préstamo, hasta el final del semestre.