Centurión: "Esperemos hacer nuestro juego y repetir lo del anterior"

El volante de Argentino de Quilmes contó sus expectativas de cara al encuentro de este viernes con Sacachispas, tras la prometedora victoria ante Deportivo Merlo.
Argentino de Quilmes se medirá este viernes ante Sacachispas y en el conjunto de Fabian Cecconato buscará un nuevo triunfo que lo coloque un poco más arriba en la tabla de la Primera B, tras la victoria prometedora frente a Deportivo Merlo. "Se viene un partido duro, van a salir a ganar, al igual que nosotros. Esperemos hacer nuestro juego y repetir lo del anterior", manifestó el volante Franco Centurión.
Para el mediocampista, quien se destapó con gol contra el Charro y fue una de las figuras, el partido fue más que correcto y agregó: "Hicimos un gran partido, pudimos hacer nuestro juego y generamos situaciones. Durante el segundo tiempo, con el penal de entrada, pudimos hacer la diferencia. Después del gol, nos costó un poco tener la pelota, pero ya después nos acomodamos y cerramos el resultado".
En diálogo con Sólo Ascenso, el volante reconoció que tuvo una gran actuación y agregó: "Estuve muy bien, pienso que en estos últimos partidos tenía un nivel bajo pero, entrenando y con ayuda de mis compañeros, siempre se sale adelante".
Y también dio cuenta de la mejoría del equipo en los momentos críticos: "Siempre intentamos tener la pelota y generar juego. Lo veníamos haciendo bien y pudimos salir jugando cuando la situación lo ameritaba. Además, el DT quería que juguemos simple y lo hicimos buena manera".