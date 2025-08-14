Centurión: "Esperemos hacer nuestro juego y repetir lo del anterior"

Para el mediocampista, quien se destapó con gol contra el Charro y fue una de las figuras, el partido fue más que correcto y agregó: "Hicimos un gran partido, pudimos hacer nuestro juego y generamos situaciones. Durante el segundo tiempo, con el penal de entrada, pudimos hacer la diferencia. Después del gol, nos costó un poco tener la pelota, pero ya después nos acomodamos y cerramos el resultado".

En diálogo con Sólo Ascenso, el volante reconoció que tuvo una gran actuación y agregó: "Estuve muy bien, pienso que en estos últimos partidos tenía un nivel bajo pero, entrenando y con ayuda de mis compañeros, siempre se sale adelante".

Y también dio cuenta de la mejoría del equipo en los momentos críticos: "Siempre intentamos tener la pelota y generar juego. Lo veníamos haciendo bien y pudimos salir jugando cuando la situación lo ameritaba. Además, el DT quería que juguemos simple y lo hicimos buena manera".