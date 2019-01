Chaca juega al “achique” para hacerle frente a la crisis

En la víspera el arquero Pedro Fernández y el defensor Nahuel Menéndez rescindieron sus respectivos contratos que vencían el 30 de junio de 2019, a cambio de la deuda que el club mantenía con ellos. El golero tendría todo arreglado para jugar en San Martín de Tucumán.

La salida de ambos futbolistas se suma a una lista de prescindibles que no figuran en la mira del flamante técnico Patricio Pisano, que son Francisco Vazzoler, Nicolás Alvarez, Rodrigo Ayala, Wilson Gómez, Leonardo Baima, Martín Lucero, Nicolás Vidal, Yefris Reyes y Lucas Alvarez, además de Gastón Martínez, quien ya arregló con Villa Dálmine.

El entrenador Patricio Pisano, quien fuera ayudante de campo de Walter Coyette -en el ascenso a Primera división- expresó sus sensaciones ante este desafío a cargo del plantel profesional, en la que será su primera experiencia: “Me encuentro con un club muy distinto al que había encontrado en 2016. Fue evolucionando en un montón de cuestiones. Parece mentira pero fueron ya tres años y hubo un gran crecimiento que a lo mejor no se ve tanto. Me encuentro con una gran estructura para trabajar y llevar adelante la metodología de trabajo que creo aplicar. Tengo los recursos para hacerlo, algo que no es fácil en el fútbol argentino. Contamos con este estadio que es hermoso, el campo de juego es un ejemplo, el lugar de entrenamiento tiene la estructura necesaria. A nivel personal me encanta estar acá. Siento a Chacarita como un lugar de pertenencia y es muy lindo volver a sentir esa sensación de estar como si fuese una casa”.

Sobre el achique del plantel, fue claro: “Encontramos un plantel muy numeroso en el cual creemos que tenía que ser reducido por el bien del equipo y por el bien del club por un montón de cuestiones, pero sobre todas las cosas para que el futbolista este mejor”.