Luego de Lightyear, ¿se viene la película de Woody?

Tras el lanzamiento de Toy Story 4, en 2019, la empresa confirmó que se enfocaría en filmes originales y no haría más secuelas de sus "clásicos", algo que pudo verse con filmes como Soul (2020), Luca (2021) y Red (2022), por eso sorprendió que a fines de 2020 anunciara el proyecto de Lightyear.

Teniendo en cuenta que resulta difícil que Disney deje escapar fácilmente la redituable franquicia de los juguetes de la saga Toy Story, es más que probable que el rumor sea cierto y que ya estén trabajando en la propia película del Sheriff Woody.

Woody's Roundup (from Toy Story 2).mp4

En el segundo film, cuando el vaquero es robado por un coleccionista y es allí donde conoce la vaquera Jessie, su caballo fiel Tiro al Blanco y a Oloroso Pete -que se encuentra aún sellado en su caja- nos enteramos que Woody está inspirado en el protagonista de un show de los años 50’s llamado Woody's Roundup (el Rodeo de Woody), aunque el director de la primera entrega, John Lasseter, dijo que siempre imaginó que el juguete pertenecía al papá de Andy.

Según versiones aún no confirmadas, la película en solitario del Sheriff Woody se podría desarrollar siguiendo el estilo de un "spaghetti western", el subgénero de vaqueros que se hizo famoso en la década de los sesenta por Sergio Leone y Clint Eastwood.

woody show.jpg

Lo que sí se podría confirmar es que ninguno de los que estuvieron en la realización del film del audaz viajero del Comando Estelar tendría relación con la probable película de comisario.

Tanto Angus MacLane -director- como Galyn Susman -productora- descartaron cualquier tipo de participación. "La verdad que no es mi tipo de película. Nunca me han atraído los wésterns. De mi parte, ya digo que no" y "Tampoco me gustan las películas del Oeste. Por supuesto, el estudio sí que está abierto a ello, pero tendría que ser con otro equipo creativo", fueron sus respectivas respuestas cuando los consultaron sobre el tema.

Los fanáticos del mundo de Toy Story deberán ser pacientes y esperar un poco más, hasta que Disney-Pixar se decidan a confirmar, o no, las versiones sobre la película en solitario del vaquero Woody y sus amigos.