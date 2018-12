Con hambre e revancha

El Apache, aún golpeado por la final perdida ante River, afirmó que “Es muy difícil hablarle a la gente después de perder una final. Estamos con bronca, odio. Pensar que perdés una final con River no es algo de todos los días. Por eso a la gente de Boca hay que agradecerle por todo el cariño. No creo que haya que pedirle disculpas, porque dimos todo. Sí el agradecimiento, que es muy grande. No alcanza con palabras, me quedo corto por todo lo que hicieron los hinchas desde que empezamos a jugar esta final interminable”.

De todos modos, más allá de la tristeza, redobló la apuesta y confirmó su deseo de seguir jugando, no sólo para cumplir con el año de contrato que le queda sino también para hacer un nuevo intento de ganar la Copa Libertadores. “Uno como hincha y jugador le quiere dar alegría a la gente. No poder dar esa alegría es un dolor muy grande, por eso ahora es difícil hablar. Yo amo este club, amo la camiseta, tengo mucho para dar adentro de la cancha o desde afuera, y desde donde me toque estar, para el año que viene quiero pelearla de vuelta. Sabemos que la gente de Boca va a querer llegar de nuevo a la final y ganarla. Nosotros nos prepararemos para eso, porque estamos en el mejor club del mundo”, afirmó Carlitos en declaraciones al programa Fantino 910, que se emite por La Red.

“Uno podría retirarse y estar tranquilo con la familia, pero yo decido seguir porque el hincha de Boca es así. Hoy somos más hinchas que nunca. Y hoy me siento más jugador que nunca”, agregó Tevez, pese a su escasa participación en el equipo durante los últimos partidos.

Precisamente, respecto a ese tema, el de haber jugado poco y sólo estar en los diez minutos finales del partido disputado en Madrid, explicó, contrariado, que “he jugado muchas finales. he ganado muchísimas, he perdido otras, pero me tocó jugar, no estar del otro lado. La sensación de impotencia de no poder ayudar a mis compañeros es más grande”.

Respecto al triunfo de River, lejos de criticar a su rival de siempre o compararlo con el dolor de irse al descenso como hicieron otros ídolos, prefirió reconocer el logro de los millonarios. “Seguramente estarán esperando que diga cualquier cosa o que me excuse. Pero no. Hay que felicitar a River, a su cuerpo técnico, a los jugadores. Nos ganaron dentro de la cancha. Sólo felicitar. Dejo las cosas como son. Nos ganaron bien el partido, adentro de la cancha y se quedaron con la Libertadores”, sentenció con sinceridad, sacándose el papel de hincha que lo caracteriza.

Pese a ello, no dejó de lado la situación del incidente que vivieron y que privó la posibilidad de jugar la final en el Monumental, llevándola a Madrid. “No haber podido disputarla en Argentina nos tiene que haber enseñado muchísimo, nos sacaron la ilusión a todos. Los protagonistas, que merecimos jugar esta final más que nadie, nos quedamos con las ganas. Tenemos que ser muy malos para no aprender”, reflexionó.

Por último, apostó a que todos los ex jugadores del club, que se repartieron entre críticas y apoyo, se acerquen al club para que, todos juntos, puedan sacar este momento adelante. “Hay que unirse, es un año político y es difícil estar juntos. Román tiene que venir y estar con nosotros porque eso nos va a permitir darle una alegría a la gente de Boca. Estaría bueno que los ídolos nos juntemos por el bien del club”, afirmó Carlitos, en una especie de llamado de urgencia para que no haya peleas y todo lleve a la unidad.

En fin, un Tevez distinto, separado del ídolo y más terrenal, con una visión realista de la situación y hasta dando lugar al reconocimiento de los méritos del rival en una final que será difícil borrar. Con el agregado de redoblar la apuesta, ya que aún se siente jugador y quiere una revancha, no sólo en la Copa Libertadores, sino también con él mismo, para superar un año donde estuvo lejos de su nivel y no alcanzó la continuidad futbolística que necesitaba.