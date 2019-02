Con la mira en el gran clásico de Avellaneda Racing superó la tormenta y vela sus armas para la prueba de fuego con el Rojo

Es que desde que aquella célebre frase, de Diego Cocca, en la previa de un partido con Independiente, nadie se animaría a minimizar los riesgos en el duelo de barrio. Aquella vez, el técnico sostuvo que “prefiero perder con Independiente y luego salir campeón”, dijo, algo que terminó ocurriendo tal cual en la realidad, aunque en el medio, tambaleó, y merced a la caída en el clásico casi pierde el puesto y sólo fue sostenido por Diego Milito, Saja y los referentes del grupo que terminó dando la vuelta olímpica, tras trece años de espera para los hinchas.

Entonces, Coudet, al margen de valorar las respuestas que recibió de sus dirigidos adentro y afuera de la cancha, apuntó sus cañones al desafío clave que lo espera a la vuelta de la esquina. Porque el propio Chacho admitió que es el partido de la gente, así que tiene toda la importancia. “Es el que todos queremos jugar... Yo siempre digo que el compromiso más importante es el próximo, y en esta oportunidad será nada menos que el clásico con Independiente... Pero estamos muy bien y vamos a llegar de gran forma a jugarlo”.

Es que el tres a cero frente a Godoy Cruz dejó un balance positivo en la interna de la Academia, más allá de los tres puntos y la posibilidad de seguir en la punta del certamen por más de 170 días (desde la victoria ante Central en ls cuarta fecha). Porque los jugadores se encolumnaron detrás del DT, para salir juntos de la tormenta. Y el abrazo de Lisandro López, tras el primer gol, fue un reflejo de ese escenario. “Volvimos a ser nosotros. Hicimos un gran partido, con un desgaste muy significativo, especialmente en el primer tiempo. Y luego fuimos inteligentes para descansar desde la tenencia. También nos vino muy bien que a Zaracho se le abriera el arco. Estoy contento por él. Debe estar muy feliz”.

Y destacó la comunión entre los de adentro y los de afuera: “Tuvimos una gran dinámica y no nos apresuramos. Manejamos los espacios bien. Por suerte, le pudimos regalar a nuestra gente no sólo tres puntos sino un gran partido. Es que no hay nada mejor que jugar en casa y con toda nuestra gente. Es el escenario ideal y nos sentimos muy cómodos. La verdad es que nos sacamos el sombrero con la gente. Necesitábamos algo así”.

Y mirando hacia el futuro, el Chacho analizó: “Sostener la punta durante tanto tiempo hace que nos vayamos sintiendo mejor. Entonces, dependemos de lo que hagamos nosotros. Tenemos las cosas claras y vamos a pelear hasta el final”.

En los seis capítulos de la historia, la pelea por el título parece haber quedado para tres equipos, que deben rendir examen el fin de semana. “Estamos muy bien y vamos a llegar de gran forma al clásico”, y valoró el invicto del Halcón, que el domingo recibe a Boca: “Defensa y Justicia es un rival importante que intenta jugar bien al fútbol. Nosotros somos molestos para ellos y ellos son molestos para nosotros”. Aunque para Racing, el sábado habrá una prueba de fuego, porque para Coudet, será la primera vez que enfrente a Independiente en un duelo oficial, pues el año pasado no se vieron las caras. Y tanto el DT como sus jugadores, saben que si logran salir airosos del clásico, tendrá un terreno fértil para ir por el título tan anhelado.