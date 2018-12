Con la pole, Rossi quedó a las puertas del título

“Si bien quedé adelante, la tengo difícil, pero ha sido muy importante quedar al frente, daré todo, mi equipo ha hecho un gran trabajo. ¿Si podría ayudarme Ebarlin? No, para nada; somos compañeros de estructura en el Donto pero no somos compañeros de equipo, cada uno tiene sus sponsors. Hay mucha hipocresía en el automovilismo, muy pocos pilotos son honestos cuando se habla de ser o no compañeros. Yo corro para mi y el Mago será un rival más”, lanzó Rossi. El hombre quiere el campeonato de TC y sin ayuda alguna.

La sorpresiva aparición de Ebarlin, relegó al tercer puesto a Ardusso, un contratiempo que no aguardaba, sin embargo, no bajó su confianza para pelear y ganarle el campeonato a Rossi. También conservó el optimismo Jonatan Castellano, cuarto a 18 unidades de Matías.

A diferencia de otras Copas de Oro en las que finalizó como actor de reparto, esta vez, se lo notó con potencial para mantener en alto el sueño del título. Sueño que desde que pisó San Nicolás, pareció dejar de lado Agustín Canapino, el tercero de los principales aspirantes al “1”. El actual campeón si bien saltó del 19º al 12º lugar, insistió que sólo estaba “para luchar por ser el mejor Chevrolet”, como una forma de despedida de sus chances (a 11 puntos de Rossi).

“Canapino es una cosa hablando y otra es lo que hace arriba del auto”, mando el Pinchito como desvirtuando las palabras del Titán, a cuyo Chevrolet no le cayeron bien las gomas como le sucediera en la anterior en El Villicum, en San Juan. Hoy se verá. Las cartas echadas sobre la mesa, hay un título, el de TC, en juego, que no es poco.