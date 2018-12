Confía en la Justicia por las torturas recibidas en Malvinas

“La verdad es que tengo una ilusión de que se haga justicia con nosotros. Los soldados fuimos torturados en Malvinas y tuvimos que soportar abusos por parte de nuestros superiores, que nos trataban peor que el enemigo”, afirmó Martínez, un chaqueño clase 1962 que durante el conflicto con Gran Bretaña estuvo en el Regimiento 5 de Infantería de Paso de los Libres, Corrientes.

Esa unidad del Ejército estuvo destinada durante la contienda bélica en la isla Gran Malvina y aseguró haber sufrido maltratos físicos y psíquicos por parte de los suboficiales y oficiales que le daban órdenes.

“Siempre supe que lo que me hicieron a mí y a mis compañeros se tenía que saber y denunciar. Tenía esa idea cuando me trajeron como prisionero de guerra en el barco Camberra y me bajaron en Puerto Madryn. Ahí les decía a mis superiores que iba a contar la verdad, y uno de ellos me pateaba en los tobillos y me decía que no tenía que contar nada”, sostuvo el ex soldado.

Martínez González recordó que fue arrastrado por la tierra nevada y el agua congelada debido a que un superior lo acusó de robarse un cajoncito de dulce de membrillo, y agregó que un compañero suyo resultó estaqueado por el mismo motivo.

“Me hicieron arrastrar por el hielo y el agua mientras me tiraban tiros en las piernas. A otros compañeros míos los estaquearon y este castigo lo sufrieron incluso los cabos que estaban a cargo de los soldados”, apuntó. Y, en ese sentido, agregó: “A veces, por hambre, debíamos carnear alguna oveja y cuando nos descubrían nos castigaban. Parecía que a nuestros superiores le importaban más esos animales que lo que nos pasara a nosotros”.

En respuesta a un pedido de el Centro de Ex combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM) y de la bonaerense Comisión Provincial de la Memoria (CPM) -dos instituciones que querellan en la causa- el juez Calvete resolvió citar a 18 militares denunciados por abusos en Malvinas.

Fuentes judiciales consignaron que la fecha en las que serán citados los imputados se resolverá luego de que sean notificados en sus domicilios.