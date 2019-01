“Ojalá en estos primeros partidos pudiera tener el equipo compacto, trabajado. Pero sé que llegará con el tiempo. Faltaron algunos detalles para tener el plantel que uno quisiera, pero no fue por falta de búsqueda sino porque no se dio”, sostuvo Gustavo Alfaro, a la vez que su mensaje a los hinchas de Boca fue el siguiente:

“Yo a los hinchas solo les suelo pedir apoyo para los jugadores, nada más. Sé dónde estoy, sé el nivel de exigencia y de responsabilidades que tenemos. Confío en el plantel que tengo y en mi experiencia. Estoy muy ilusionado con esta temporada de Boca”.

Boca retoma la Superliga y también afrontará en breve una nueva edición de la Copa Libertadores, además de la Supercopa Argentina (en abril contra Central), la Copa Argentina y la Copa de la Liga. “Se vienen muchos partidos y es difícil jugar doce seguidos con el mismo equipo. Va a haber rotaciones. Este es un punto de partida en el equipo, puede ser el definitivo como no”, explicó el técnico. Y agregó: “Boca tiene tres partidos en una semana y probablemente tenga que modificar jugadores. Les dije que lo voy a necesitar a todos. Quizás no estén en este, pero sí en el otro”, en relación a que se viene el jueves próximo el choque ante San Martín en San Juan, uno de los pendientes que tiene el xeneize en la Superliga.

“Hoy arranca uno afuera y otro adentro con Tevez y Zárate. Pero eso no significa que no pueda cambiar. Me faltó un amistoso más, para probar a Benedetto y Ábila juntos también. Podría haber optado por Zárate y Ábila y eran dos titulares, eso te marca lo bueno que tiene este equipo. Es difícil sostener el mismo nivel de intensidad ofensiva, pero acá tenés los jugadores”, agregó más adelante.

“Campuzano aún no será titular, no por condiciones, porque para mí juega muy bien. Él y Marcone dieron salida limpia ante Aldovisi. Pero él viene un poco desfasado en el tema físico, viene con poco entrenamiento en Atlético Nacional. Con Marcone pasó algo parecido, pero él venía en competencia y ahí está la diferencia con Campuzano”, explicó más adelante sobre su elección de titulares para el choque de mañana.

Sobre el rival de mañana, Alfaro explicó: “Sabemos cómo juega Newell’s y la manera que tiene de manejarse en la mitad de la cancha. Sabemos cómo manejarnos y dónde tienen su mayor sector de presión. El esquema te puede servir como punto de referencia”.