Un buen momento para encarar un negocio inmobiliario. Posibilidades de un reencuentro deseado. Presente soñado.

BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/09

No debes olvidar que tendrías que invitar a una persona que está esperando una señal de ti para demostrarte que sus sentimientos son más profundos que una simple amistad.

TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/10

No te dejés influenciar por personas que conocés desde hace poco tiempo. Podrían llevarte por el mal camino. Mala suerte en los juegos de cartas.

CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/11

Una entrevista laboral te va a dar una gran desilusión. Problemas con quien podría ser tu futuro jefe. Mejor esperar otra chance en otro lugar. Igual, los números podrían recompensarte en futuros sorteos.

DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/00/12

Una decisión que no querés tomar envenena tu vida amorosa. Lo lamentable es que dejás pasar oportunidades de ser feliz de nuevo.

CABALLO (Wu): 1930/42/54/66/78/90/02/14

Un obsequio te sorprenderá, no esperabas eso de esa persona. Tu salud mejora, segui cuidándote. Hacé ejercicio.

SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/01/13

Es un buen momento para que intentes cambiar esa actitud egoísta que tenés. No siempre saldrán las cosas como querés. En el amor inicias una relación fugaz con una persona mayor de edad que te sorprenderá. Los negocios… Mejor no iniciar uno nuevo según dicen los astros.

CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91/03/15

Buenas posibilidades de acercamiento para los viejos enamorados que recién se pelearon, los astros favorecen las reconciliaciones sentimentales.

MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/04/16

Otra vez tu mal humor te dañará en tu trabajo. Olvidá tu orgullo, escuchá los consejos de los que tienen más experiencia que vos.

GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/05/19

Recordá que con diplomacia y cortesía todo se puede conseguir, ya sea en el trabajo como en el amor.

PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/06/18

Algo no anda bien en el amor y parece que no te das cuenta que la persona querida, te está pidiendo más de lo que ella te da. Mejor hacerse a un lado.

CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/07/19

El amor no es a sentido único, tenés que dar pero recibir también. Si no, no vale la pena. Tenés que reaccionar, no te dejes más explotar sentimentalmente.