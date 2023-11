"Contestá sí o no", le pidió Massa a Milei

Massa le pidió que "conteste por si o por no si va a eliminar subsidios, privatizar Vaca Muerta, dolarizar, privatizar ríos y mares y eliminar el Banco Central".

"A mí no me vas a condicionar si contesto por si o por no. Ustedes son unos mentirosos. Ustedes estuvieron engañando con los subsidios. No vamos a tocar las tarifas antes de permitir que la economía se recupere", le contestó Milei.

En otro pasaje del debate, Massa le indicó al candidato libertario que hizo toda su "carrera como standupero de televisión", advirtiéndole que lo que "está en juego es el futuro de los argentinos".

"¿A quién le creemos: al que habló durante toda la campaña o al que habla esta noche", se preguntó Massa en el debate presidencial que se realiza en la Facultad de Derecho de la UBA.

Noticia en desarrollo