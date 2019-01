Cooperativas eléctricas no pueden pagar el aumento

“Las cooperativas sufrimos un alto grado de morosidad por los aumentos de estos últimos años y con este nuevo incremento dispuesto por la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) tendremos aún más morosidad. Por ejemplo, la cooperativa CALF, de Neuquén, no le va a poder pagar a Cammesa, que ya les aplica altos intereses a las cooperativas”, explicó el presidente de FACE, José Bernardo Alvarez.

El directivo brindó una conferencia de prensa en la sede de la federación, ubicada en el microcentro porteño, junto al presidente la cooperativa eléctrica de Neuquén (CALF), Carlos Ciapponi; el presidente de la Cooperativa Eléctrica de Gualeguaychú, Guillermo Farabello, y el coordinador de la Comisión de Política Energética y Tarifaria de FACE, Ricardo Airasca.

La FACE agrupa a unas 240 distribuidoras, ubicadas en 14 provincias, y brinda servicio a más de 4 millones de hogares.

Ariasca, aclaró que la institución “no está proponiendo la desobediencia” sino planteando la preocupación por la posibilidad de incurrir en falta de pago por los elevados costos de la energía mayorista.

“Estamos financiando a nuestros usuarios, que no es que no nos quieren pagar, sino que no pueden. No es una cuestión de rebeldía, es que no va a haber el dinero para pagar la energía”, aseveró el directivo de FACE, y le pidió al Gobierno “abrir un diálogo” con la federación.

Al respecto, Ciapponi ratificó que CALF no podrá afrontar el incremento porque no están en condiciones de trasladar el ajuste al usuario final, que según dijo ya sufrió en los últimos años un ajuste del 1.700%.

“El vecino de Neuquén que en marzo de 2016 pagaba $300 por un consumo normal, una vivienda de clase media baja, hoy intenta pagar $5.400, sin este aumento que se viene ahora”, señaló Ciapponi.

El directivo indicó que en el caso de CAFL “el aumento determinado por Cammesa tiene un impacto tremendo, porque no solamente ha aumentado el concepto de energía sino también el cargo por potencia, el 800%, y el aporte al fondo nacional”.

Aclaró que “CALF no es una empresa cooperativa que tenga deuda” y que es una de las pocas cooperativas “que se ha mantenido al día con Cammesa a pesar de todos estos aumentos”.

Alvarez, por su parte, sostuvo que en la reunión de FACE de ayer se dialogó sobre la situación de CALF, la cooperativa eléctrica más grande del país, pero también sobre las de otras cientos de cooperativas más pequeñas, muchas de las cuales operan en zonas rurales, y ratificó que la federación ejercerá una “defensa irrestricta” frente a los aumentos del Gobierno nacional.