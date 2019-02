Coyette apuntó contra algunos jugadores

“No me fui por los malos resultados o un capricho, me fui porque algunos jugadores del plantel no coinciden con mi idea”, soltó el Gato Coyette.

No es común que en el fútbol un técnico responsabilice a los futbolistas tras dejar el cargo, algo que sí ocurrió con Coyette, quien criticó a ciertos futbolistas del plantel de San Martín.

“Había jugadores y dirigentes que no están alineados con la línea de juego, entonces había que tomar una decisión”, soltó. Y luego puso el foco directamente en Claudio Bieler: “El Taca no hizo amistosos y no está de la mejor manera. Como todo jugador, no le gusta estar afuera, pero tiene que entenderlo y alinearse al pensamiento del técnico”, dijo al programa “Como te va”.