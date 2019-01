Crespo busca definir su “ideología de juego”

Valdanito no se guardó nada y planteó cuál es su propuesta para el Taladro 2019, en diálogo con TNT Sports: “No importa si estás unos metros más adelante o atrás, la premisa es sostener la identidad como equipo. La intención es saber leer bien las oportunidades de un partido, hay que plasmar una manera de jugar en base al trabajo que hizo Julio Falcioni, pero con metodologías diferentes, con un trato del balón distinto, pero siempre aprovechando lo que dejó él”.

Crespo además indicó que tenía ganas de dirigir en Argentina hace rato y al respecto sostuvo: “Había que encontrar la situación justa para encontrar un proyecto serio y una idea clara y si bien me tomé el tiempo, me guardé para no regalarle prestigio a nadie. Cuando hablé con la dirigencia de Banfield y les conté lo que teníamos ganas de hacer, lo aceptaron y ahora comparten. Es algo muy lindo, una buena idea y proyecto, de poner al equipo en un lugar que deseamos, animar a que la gente venga a la cancha, a ver algo que le genere entusiasmo”.

El joven entrenador, de 43 años, dejó su zona de confort en Europa para aventurarse a lo desconocido, así que puso su voto de confianza al conjunto Albiverde: “Le estamos dando forma al equipo, estoy feliz. Encontré un lugar bárbaro, una familia realmente. Me encuentro conforme con los amistosos, donde la premisa es la posesión de la pelota, se están viendo cosas muy buenas. Nuestro equipo ilusiona”.

En este marco, Banfield despachó el fin de semana en un amistoso a Argentinos Juniors por 1 a 0 con el gol de Jesús Dátolo, para los titulares.